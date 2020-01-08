Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 8 Ocak Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağışı var mı?

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini göstermeye devam ediyor. İzmir ve çevre illerde kar yağışı var mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 8 Ocak Çarşamba hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir'in doğusu, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu İSTANBUL °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ °C, 5°C Parçalı ve çok bulutlu KOCAELİ °C, 7°C Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı