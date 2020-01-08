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Meteoroloji'den son dakika uyarısı 8 Ocak Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? 'de kar yağışı var mı?

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı 8 Ocak Çarşamba! Bugün hava nasıl olacak? İzmir'de kar yağışı var mı?

08.01.2020, 09:48

Kar yağışı yurdun büyük bölümünde etkisini göstermeye devam ediyor. ve çevre illerde kar yağışı var mı?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, , , Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile , , çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 8 Ocak Çarşamba raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Balıkesir'in doğusu, Bursa, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın akşam saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

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