Muğlalı heykeltraş evinde ölü bulundu

MUĞLA Bodrum Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası 49 yaşındaki Rıfat Koçak, klima tamiri için evine gelen usta tarafından yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

MUĞLA Bodrum Kızılağaç Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk babası 49 yaşındaki Rıfat Koçak, klima tamiri için evine gelen usta tarafından yatağında silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Candan içeri baktığında Koçak'ın hareketsiz halde yattığını gören ustanın ihbarı üzerine 112 ve jandarma ekipleri olay yerine geldi. İlk değerlendirmelerde intihar ettiği tahmin edilen Koçak'ın daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi. Acı haberi duyarak eve gelen Koçak'ın yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

ADEM ÜLKER