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duyurdu! 24 saat askıya alındı

THY duyurdu! 24 saat askıya alındı

08.01.2020, 20:40

, uçuşlarını 24 saat askıya aldı. Uçuşların devam edip etmeyeceği 24 saat sonra yeniden değerlendirilecek.

Türk Hava Yolları (THY), Irak ile İran'a yaptığı tarifeli seferleri, geçici olarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre, THY, İran ile ABD arasındaki gerilim nedeniyle, Irak ve İran'a yapmayı planladığı tarifeli uçuşlarını, tedbiren yarın saat 21.00'e kadar durdurma kararı aldı.

Bu kapsamda, Irak ve İran hava sahasını kullanması gereken THY uçakları, rotalarından bu ülkeleri çıkardı.

THY uçakları, geçici bir süre bu iki ülkenin hava sahasını kullanmayacak.

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