Çocuklar üşümesin

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahibi ailelerin en zor anlarında yardımına koşmasıyla gönüllerde taht kuran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, buz gibi havalarda derme çatma barakalarda yokluk ve sefaletle boğuşan çocukları unutmadı.

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde; ihtiyaç sahibi ailelerin en zor anlarında yardımına koşmasıyla gönüllerde taht kuran Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, buz gibi havalarda derme çatma barakalarda yokluk ve sefaletle boğuşan çocukları unutmadı. Dernek, Başkan Fatma Cavlı'nın öncülüğünde ilçe genelinde süren "İhtiyaç sahibi her çocuğa 1 çift bot ve 1 mont" kampanyasına, duyarlı hayırseverlerin yoğun destek vermesiyle çalışmalarını artırdı.



BARAKALARA ZİYARET

Dernek yöneticileri, Ayvalık'ın çöplük alanında, çöp ayrıştırma işçilerinin aileleriyle birlikte kaldıkları barakaları ziyaret ederek, burada yaşayan çocuklara bot ve montları teslim etti.



BİN 500 ÇİFT BOT VE MONT

YAPTIKLARI bot ve mont dağıtımının ardından soruları yanıtlayan Cavlı, derneğin hayırsever bağışçılarının aracılığıyla bugüne kadar yaklaşık bin 500 çift bot ve montu ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırdıklarını anlattı. Fatma Cavlı, "İşçilerin son derece ilkel koşullarda yaşadığı bu barakalardaki 60 çocuğumuzun yanındayız" dedi.

SUAT SALGIN