E-okul veli girişi! VBS not sorgulama ve devamsızlık durumu öğrenme...

Okulların yarıyıl tatiline girmesine kısa bir süre kaldı.Öğrenciler ve veliler tatil için hazırlıklarını yaparken bir yanda da E-okul üzerinden not sorgulama ve devamsızlık durumunu öğrenmek istiyor. Peki e-okul VBS ile not sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Yarıyıl tatilinin başlamasına az bir zaman kaldı. Milyonlarca öğrenci sömestr tatili için beklemede. Bir yandan da veliler e-okul VBS üzerinden öğrencinin not sorgulama ve devamsızlık durumunu öğrenmek istiyor. Peki e-okul veli giriş ile not sorgulama ve devamsızlık durumu nasıl öğrenilir? İşte okul veli giriş ekranı...

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta yer alan "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

Sonrasında ise öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.

E-OKUL GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-Okul, karne döneminde öğrencilerin erişimine açık olmaya devam edecek.

E-OKULDA HANGİ İŞLEMLER YAPILABİLİR?

Sistemde yukarıda bahsettiğimiz durumların yanında, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların (TEOG, DPY-B vb.) başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları ve duyurulara ulaşılabilir.