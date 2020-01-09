Isparta'da markette silahlı gasp yapan şüpheli İzmir'de tutuklandı

Isparta'da bir market zincirinin şubesinde silah zoruyla kasadaki bir miktar parayı alarak kaçan zanlı İzmir'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, dün Pirimehmet Mahallesi 1712 Sokak'taki bir markette, görevlileri silahla tehdit edip kasadaki bir miktar parayı alan şüpheli M.F.E'yi İzmir'de yakalayarak Isparta'ya getirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. AA