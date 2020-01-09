İzmir üç yeni su kaynağına kavuşuyor

İZMİR'E yeni su kaynakları geliyor. Çeşme Yarımadası ve Ödemiş'te iki baraj ve bir göletin hizmete alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmaları tamamladı.

İZMİR'E yeni su kaynakları geliyor. Çeşme Yarımadası ve Ödemiş'te iki baraj ve bir göletin hizmete alınması için İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli çalışmaları tamamladı. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) Devlet Su İşleri (DSİ) ile yapacağı protokollerin ardından Çeşme Yarımadası'ndaki Karareis Barajı ile Salman Göleti ve Ödemiş'teki Rahmanlar Barajı hizmete alınacak. İÇME SUYU TEMİNİ

Karaburun ilçesi sınırlarındaki Karareis Barajı'nın yapımı tamamlandı. Baraj, Çeşme Yarımadası'na yılda 2,84 milyon metreküp su sağlayacak. Salman Göleti'nden Çeşme Yarımadası'na yılda 1,05 milyon metreküp içme suyu verilmesi hedefleniyor.