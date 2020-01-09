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'ta 220 kiloluk kadının 'beni kurtarın' feryadı

Uşak'ta 220 kiloluk kadının 'beni kurtarın' feryadı

09.01.2020, 10:03

’ta ‘morbid obezite’ hastalığı nedeniyle 39 yaşında 220 kiloya ulaşan Aysun Çamtepe, maddi durumunun yetersiz olması sebebiyle ilaç masraflarını karşılayamadığından tedavisini devam ettiremiyor. Her geçen gün artan kilolarının kendisini umutsuzluğa sürüklediğini belirterek gözyaşlarına boğulan Çamtepe, ‘Çocuklarıma sağlıklı bir anne olmak istiyorum’ diyerek yetkililerden tedavisi için yardım istedi.

Cumhuriyet Mahallesi Yenikent Sitesi'nde oturan Aysun Çamtepe diyabet hastalığından ve yaşadığı psikolojik problemlerden dolayı yaklaşık 5 yıl önce hızla kilo almaya başladı. 'Morbid obezite' teşhisi konulan Çamtepe, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yatırılarak tedavi olmaya başladı. 3 çocuğu olan Çamtepe maddi yetersizlikten dolayı ilaç masraflarını karşılayamayınca tedavisini yarım bırakmak zorunda kaldı. Ö

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