Muğla Bodrum'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle öldüren Fikret Bayırlı'nın mahkemede 'Ayağım takıldı, silah ateş aldı' sözleriyle kendini savunması tepki çekti.

Muğla Bodrum'da geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Arzu Ertan'ı pompalı tüfekle öldüren Fikret Bayırlı'nın mahkemede 'Ayağım takıldı, silah ateş aldı' sözleriyle kendini savunması tepki çekti. Arzu Ertan, Turgutreis'te icradan satın aldığı evin sahibi Fikret Bayırlı tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülmüştü. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Kasten öldürme" suçlamasını kabul etmeyen Bayırlı, "Ayağım takılınca silah ateş aldı" diye konuştu.



ÇELİŞKİLİ İFADELER

Öldürülen kadının ailesinin avukatı, sanığın çelişkili ifadeler verdiğini ve yanlış beyanlarda bulunarak cezasını hafifletmeye çalıştığını söyledi. Avukatlar, sanığın "Kasten öldürme" suçundan en ağır cezayı almasını, haksız tahrik ve iyi hal indirimlerinin de uygulanmamasını talep etti. Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesi ve dosyadaki eksiklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

EVİNİ BAĞIŞLADILAR

Evi satılmasına rağmen boşaltmayan Bayırlı ile evi alan Arzu Ertan arasında tartışma çıkmış ve Ertan pompalı tüfekle vurularak hayatını kaybetmişti. Cinayete konu olan ev, Ertan'ın Ağabeyi Oğuz Ertan tarafından Arzu Ertan anısına Darüşşafaka'ya bağışlanmıştı.

ADEM ÜLKER