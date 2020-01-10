Bayraklı’da dönüşüm için ilk adım atıldı

BAYRAKLI Belediyesi Ocak ayı olağan ikinci birleşimi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yönetiminde gerçekleşti. Başkan Sandal yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen Cengizhan, Fuat Edip Baksı ve Alparslan mahallelerini içeren 60 hektar büyüklüğündeki alanla ilgili gelişmeyi meclis üyeleriyle paylaştı.

BAYRAKLI Belediyesi Ocak ayı olağan ikinci birleşimi Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ın yönetiminde gerçekleşti. Başkan Sandal yıllardır kentsel dönüşüm bekleyen Cengizhan, Fuat Edip Baksı ve Alparslan mahallelerini içeren 60 hektar büyüklüğündeki alanla ilgili gelişmeyi meclis üyeleriyle paylaştı.



ALANLA ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden randevu aldıklarını söyleyen Başkan Serdar Sandal, "Büyükşehirden randevumuzu aldık. Parti ayrımı yapmaksızın kentin ana meselesi olan kentsel dönüşüm meselesini el birliğiyle nasıl çözeriz diye özverili bir şekilde çalışalım. Vatandaşın isteğini bir an önce hayata geçirelim. İş adamlarıyla da görüşmeye başladık onların da fikirlerini alacağız. Vatandaşın ve iş dünyasının memnun olması önemli. Zorlu bir görev ama inanıyorum ki el birliğiyle bu meseleyi çözeceğiz" dedi.