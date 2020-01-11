  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de tekne faciası!

'de tekne faciası!

İzmir'de tekne faciası!

11.01.2020, 22:51 Güncelleme Tarihi: 11.01.2020,23:15

'de son dakika haberine göre, 'de düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaşıldı, 8 kişi kurtarıldı.

Akşam saatlerinde Yalı Mahallesi açıklarından bağırma sesleri duyulması üzerine jandarma hattına ihbarda bulunuldu.

Sahil Güvenlik unsurlarının olay yerine intikali sonrası düzensiz göçmenleri taşıyan fiber teknenin battığı tespit edildi.

Denizde yardım bekleyen 8 kişiyi kurtaran ekipler, 8'i çocuk 11 kişinin cesedine ulaştı.

Kurtarılan düzensiz göçmenlerin teknede 19 kişi olduklarını belirtmesi ve denizde yapılan araştırma sonrası arama kurtarma çalışması sonlandırıldı.

Düzensiz göçmenler ve cesetler kıyıya çıkarıldı.

AA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de tekne faciası! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN