İstanbul'da deprem! 11 Ocak son depremler

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de İstanbul'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan depremin 4,7 büyüklüğünde olduğu belirtildi.

Marmara Denizi'nde 4,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 16.37'de merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan 4,7 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7,09 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

İstanbul'da yaşanan son depremle ilgili Kandilli açıklama yaptı. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada Silivri açıklarında meydana gelen depremin şiddetinin 4,7 olduğu belirtildi.

Depremin yaşattığı panik kameraya böyle yansıdı

20 SANİYEYE YAKIN SÜRDÜ

İstanbul'da 16:37 sularında şiddetli bir deprem meydana geldi. Yaklaşık 20 saniye boyunca hissedilen deprem büyük paniğe neden oldu.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya depreme ilişkin açıklama yaptı.

Twitter'da paylaşımda bulunan Vali Yerlikaya, "Marmara Denizinde başta istanbul olmak üzere çevre illerde hissedilen Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Bilgi vermeye devam edeceğim" dedi.

TEKİRDAĞ'DA DA HİSSEDİLDİ

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

11 OCAK 2020 SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYIN

MARMARA DENİZİ'NDE 9 SAATTE 35 DEPREM MEYDANA GELDİ

Marmara Denizi'nde 9 saatte büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında 1,6 büyüklüğündeki ilk deprem, saat 06.28'de meydana geldi.

Bu depremin ardından saat 15.26'ya kadar Şarköy ile Marmaraereğlisi ve Süleymanpaşa açıklarında, büyüklükleri 1,1 ile 3 arasında değişen 35 deprem daha kaydedildi.