ALOSBİ, yatırımcıların hayallerini gerçeğe dönüştürüyor

ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan “İşini büyütmek isteyen sanayicilere, sanayi arsalarını 60 ay vade ile altın tepside sunuyoruz” diye konuştu

5 bin ile 265 bin metrekare arasında değişen büyüklükte dev parsellere sahip ALOSBİ'de büyük değişiklikler için yeni adımlar atıldı. Bu yıl yapımına başlanan itfaiye teşkilatı binası, jandarma karakolu, tır parkı, benzin istasyonu, yeni idari bina, helikopter pisti ve birçok yenilik ile ALOSBİ iki kat gelişecek. Yatırımcılar için maksimum kolaylık ve avantaj sağlamaya gayret ettiklerini belirten ALOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan "Yatırım yapmak isteyecek herkesin ekonomik koşullarını dikkate alan farklı ödeme seçenekleri hazırladık" dedi. Hayallerini gerçekleştirmek, işini büyütmek isteyen herkesi beklediklerini söyleyen Tezcan "Sanayideki küçük dükkan sahiplerine, fabrika sahibi olma hayallerini gerçekleştirme imkanı veriyor ve 60 ay vade avantajı sunuyoruz. Sizin bize güvendiğiniz gibi biz de size güveniyoruz" dedi.

MODERN ALTYAPI

Ülke genelinde marka değeri yüksek bir cazibe merkezi olmak üzere bu yola çıktıklarını, bu yolda ideal bir yatırım ortamı yaratmak için ne gerekiyorsa yaptıklarını hatırlatan Tezcan "Her zaman öncü ve emsalsiz olma gayreti sergiledik. Türkiye'de ilk ve tek olan galeri alt yapı sistemini getirdik" dedi. Yatırımcılara bütün enerji sistemini, doğal gazı, elektriği, interneti, suyu ve hatta atık suyu bile bu sistemle bir arada sunduklarını söyleyen Tezcan "Bu sistem ile arıza noktası tespit edilebilmekte ve kazı yapmadan, bacalardan girilerek arızalar giderilebilmektedir" dedi.

İDEAL YATIRIM ORTAMI

Tezcan, Aliağa'nın sanayi ve liman şehri olmasından kaynaklı konum avantajının yanı sıra ALOSBİ'nin kara, deniz, hava, demiryolu ve metro bağlantısı olan önemli bir lojistik merkezi olduğuna dikkat çekti. ALOSBİ'yi tercih edenlerin PETKİM ve TÜPRAŞ gibi tesislerle birlikteliği nedeniyle hammaddeye yakın olacağını belirten Tezcan "Tüm yatırımcılar, burada bölgenin avantajlarından yararlanarak dünyaya ticaret yapabilme niteliği kazanacaklar" dedi.

RAKAMLARLA ALOSBI

■ 10 milyon metrekare alan ■ 200 milyon Euro altyapı yatırımı ■ 56 kilometre tünel altyapı sistemi ■ 2 milyon metrekare kimya parseli ■ 46.000 metre asfalt yol ■ 400 MVA Kurulu Güç ■ 150.000 metreküp/saat kapasiteli doğalgaz istasyonu ■ 5000 kişilik istihdam ■ 200 milyon Euro ihracat