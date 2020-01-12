Kar topu yakan top oldu

Okul bahçesinde kar topu oynayan 9 öğrenci, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluştu. Öğrenciler tedavi altına alındı, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı

AFYONKARAHİSAR Dumlupınar Mahallesi'nde Atatürk İlkokulu ve Şemsettin Ortaokulu'nun ortak kullandığı bahçede, kar topu oynayan öğrencilerden 7'si, su birikintisine girince vücutlarının çeşitli yerlerinde siyah yanıklar oluştu. Acıyla bağırarak okula giren öğrenciler, durumu öğretmenlere anlattı.



KİMYASAL BULGU YOK

ÖĞRETMENLERİN ihbarı üzerine okula sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi okulda yapılan öğrenciler, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Sonrasında 2 öğrenci daha benzer şikayetlerle hastaneye başvurdu. Öğrencilerinin tedavilerinin sürdüğü, sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi. Olayın ardından Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ile polis ekipleri, bahçedeki su ve kardan numune alarak incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan, "10.01.2020 tarih ve saat 21.13 itibariyle alınan ihbarda; Afyonkarahisar Merkez Atatürk İlkokulu öğrencilerinden birkaçının vücudunda oluşan tahrişler nedeniyle hastaneye başvurması üzerine, Müdürlüğümüzden okulda ölçüm için KBRN ekibi talep edilmiştir.

BAHÇEDE; GDA2, NEB223, RAİD-M100 ve Polimaster pm1401 K-3 cihazlarıyla yapılan ölçümde herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır. Afyonkarahisar Devlet Hastanesi acil serviste bulunan 1 öğrenci ve AFSÜ'de bulunan 2 öğrenci üzerinde yapılan ölçümlerde de herhangi bir kimyasal ya da radyolojik bulguya rastlanılmamıştır" dedi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Okuldaki güvenlik kamera kayıtları da incelemeye alındı.



BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ

AFYONKARAHİSAR Belediyesi de konuyla ilgili açıklama yaptı: "Yanıkların okul bahçesinde belediye tarafından yapılan kar temizleme çalışması sonucu gerçekleştiği iddia edilmekte. Okul bahçesinde en son 8 Ocak'ta kepçeyle küreme yapıldı. Rutin çalışmalarda kullanılan tuz ve kumun halk sağlığı açısından problem teşkil etmediği belgelerle mevcuttur.



İL Sağlık Müdürlüğü yetkililerinin ilk yaptığı bilgilendirmeye göre, yanık vakaları kimyasal yanık kapsamına girmekte olup, belediyemizin çalışmaları ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Afyonkarahisar Belediyesi olarak konunun takipçisi olacağız. Çocuklarımız ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."