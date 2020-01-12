Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumu ile ilgili korkutan açıklama!

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil geçtiğimiz sene evinde fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Kaçış sendromu hastalığı nükseden Erbil, uzun süre yoğun bakımda kalmış ve gördüğü tedavi sonrası taburcu olmuştu. Ancak Mehmet Ali Erbil'den sevenlerini üzen haber geldi. Geçtiğimiz günlerde "2020'den önce sağlık sonra neşe, mutluluk en son da para diliyorum" şeklinde bir açıklama yapan ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Ünlü şovmenin sağlık durumu ile ilgili kızı Sezin Erbil'den açıklama geldi.

Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı. Evde düşüp kaburgasını kıran, ardından kaçış sendromu hastalığının nüksetmesiyle 235 günlük yaşam mücadelesi veren son olarak iki beyin damarı birden tıkanan Mehmet Ali Erbil yeniden hastanelik oldu. Snob Magazin'in haberine göre; Mehmet Ali Erbil fenalaşarak Maslak'ta özel bir hastanede yoğun bakıma kaldırıldı.