Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! 12 Ocak Pazar hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor. EDİRNE °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu İSTANBUL °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu KIRKLARELİ °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu KOCAELİ °C, 9°C Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu