Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Karabük, Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayıyla birlikte, yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Bilecik hariç) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Çanakkale'nin iç kesimlerinde yer yer karla karışık yağmurlu olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
İSTANBUL °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı! 12 Ocak Pazar hava durumu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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