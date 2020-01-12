Torbalı canavarı intihar etti

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Hatice Gülcemal'i (52) tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasp eden ve polisle girdiği çatışmada bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız (30), tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Hatice Gülcemal'i (52) tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasp eden ve polisle girdiği çatışmada bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız (30), tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi.



PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜ

İfadesinde, "Beni öldürün, öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyen Yıldız, 9 gün önce de emniyetin nezarethanesinde intihara kalkışmıştı. Torbalı'da, 29 Aralık gecesi işlediği cinayetleri para için gerçekleştirdiğini söyleyen ve 1 haftadır cezaevinde yatan Enver Yıldız, dün öğleden sonra tek başına kaldığı hücrede kendini eşofmanın bağcığıyla tavana astı. Ceza infaz memurları tarafından asılı halde bulunan Yıldız'ın gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.