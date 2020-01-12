  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Torbalı canavarı intihar etti

canavarı etti

Torbalı canavarı intihar etti
Giriş Tarihi: 12.1.2020

'in ilçesinde, Müdürü (53) ile 'i (52) tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasp eden ve polisle girdiği çatışmada bir polisi ağır yaralayan (30), tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Fuat Park (53) ile Hatice Gülcemal'i (52) tabancayla vurarak öldüren, paralarını gasp eden ve polisle girdiği çatışmada bir polisi ağır yaralayan Enver Yıldız (30), tek başına kaldığı hücrede eşofmanın bağcığıyla kendini tavana asarak yaşamına son verdi.

PARA İÇİN ÖLDÜRMÜŞTÜ
İfadesinde, "Beni öldürün, öldürmezseniz ben cezaevinde kendimi öldüreceğim" diyen Yıldız, 9 gün önce de emniyetin nezarethanesinde intihara kalkışmıştı. Torbalı'da, 29 Aralık gecesi işlediği cinayetleri para için gerçekleştirdiğini söyleyen ve 1 haftadır cezaevinde yatan Enver Yıldız, dün öğleden sonra tek başına kaldığı hücrede kendini eşofmanın bağcığıyla tavana astı. Ceza infaz memurları tarafından asılı halde bulunan Yıldız'ın gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde öldüğü tespit edildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Torbalı canavarı intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN