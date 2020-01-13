AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? AÖF sınav belgesi sorgulama...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri merakla AÖF final sınavı giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. 18-19 Ocak tarihlerinde yapılacak olan AÖF final sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? İşte detaylar...

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı mı? sorusu binlerce AÖF öğrencisi tarafından merakla araştırılıyor. 18-19 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilecek olan sınav için öğrencilerin çalışmaları sürüyor. Peki AÖF sınav giriş yerleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş yeri sorgulama...

AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bu hafta sonu düzenlenecek olan AÖF sınavı için öğrenciler bekleyişte. AÖF final sınavı için sınav girş yerleri henüz belli olmadı. Sınav yerleri açıklandığında haberimizden ulaşabilirsiniz.

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı,

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı,Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı

T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,Süresi geçerli pasaport,

Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Mavi Kart,Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi,Yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmî belge bu amaçla kullanılabilir.

Bunların dışındaki belgeler (mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez.

Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.