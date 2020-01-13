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'de 131 düzensiz yakalandı

İzmir'de 131 düzensiz göçmen yakalandı

13.01.2020, 09:11

'in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 131 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından gönderildi.

Sahil Güvenlik ekipleri, Karaada ve Uçburun açıklarında lastik botlar içerisinde düzensiz göçmenler olduğunu tespit etmesi üzerine harekete geçti.

Ekipler durdurulan lastik botlardaki 54 Filistin, 60 Suriye, 14 Kuveyt, 2 Somali ve 1 Irak uyruklu 131 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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