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'de depoya operasyon! Binlerce litre ele geçirildi

İzmir'de depoya operasyon! Binlerce litre ele geçirildi

13.01.2020, 12:24 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020,13:22

'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre ele geçirildi. Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İzmir'de depoya baskın! Binlerce litre ele geçirildi

Operasyonda depodaki 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu.


Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.

AA

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