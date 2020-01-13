İzmir'de depoya operasyon! Binlerce litre ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 107 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.
İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gökdere Mahallesi'ndeki depoda yüklü miktarda kaçak akaryakıt bulunduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.İzmir'de depoya baskın! Binlerce litre ele geçirildi
Operasyonda depodaki 107 bin 300 litre kaçak akaryakıta el konuldu.
Depoda bulunan N.Ü. hakkında yasal işlem başlatıldı.
AA
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