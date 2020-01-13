İzmir'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Seçkin Uygun (29) ağır yaralandı. Uygun'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Alınan bilgiye göre, D.H. idaresindeki 35 AIU 612 plakalı otomobil ile Seçkin Uygun (29) yönetimindeki 35 ADP 778 plakalı motosiklet Anafartalar Mahallesi Saraçoğlu Caddesi'nde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Ödemiş Devlet Hastanesindeki müdahalesinin ardından İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
AA
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