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'ın annesi son yolculuğuna uğurlandı

İzzet Yıldızhan'ın annesi Suriye Zelal Yıldızhan son yolculuğuna uğurlandı

13.01.2020, 17:29

Şarkıcı 'ın 'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden annesi 'ın cenazesi, 'da son yolculuğuna uğurlandı.

İzmir'de tedavi gördüğü hastanede dün vefat eden Suriye Zelal Yıldızhan'ın cenazesi, bu sabah Ankara'ya getirildi. Yıldızhan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye İzzet Yıldızhan'ın arkadaşları ve yakınları katıldı.

Şarkıcı İzzet Yıldızhan dün sosyal medyadan paylaştığı notta, "Anacığım Suriye Yıldızhan hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazemiz 13 Ocak Pazartesi (yarın) ikindi namazını müteakiben Ankara Karşıyaka Mezarlığı camiinden kaldırılacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

IHA

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