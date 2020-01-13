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Haberler > Yaşam > Ömer Hayyam'ın babasının mesleği de olan "hayyam" ne demektir? İşte Hadi 13 Ocak ipucu sorusu ve cevabı

'ın babasının mesleği de olan "hayyam" ne demektir? İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı

Ömer Hayyam'ın babasının mesleği de olan hayyam ne demektir? İşte Hadi 13 Ocak ipucu sorusu ve cevabı

13.01.2020, 14:14

Haftanın yedi günü gerçekleştirilen bilgi yarışması programı Hadi'nin ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bugün saat 12:30'da canlı olarak gerçekleştirilen Hadi programında ipucu sorusunu doğru yanıtlamak isteyen kullanıcılar 'ın babasının mesleği de olan "hayyam" ne demektir? sorusunun cevabını araştırdı. İşte Hadi 13 Ocak ipucu sorusu ve cevabı...

Haftanın yedi günü gerçekleştirilen bilgi yarışması programı Hadi'nin 13 Ocak ipucu sorusu ve cevabı belli oldu. Bugün saat 12:30'da canlı olarak gerçekleştirilen Hadi programında ipucu sorusunu doğru yanıtlamak isteyen kullanıcılar Ömer Hayyam'ın babasının mesleği de olan "hayyam" ne demektir? sorusunun cevabını araştırdı. Binlerce kullanıcı Hadi 13 Ocak ipucu sorusunu ve cevabını araştırdı. İşte Ömer Hayyam'ın babasının mesleği de olan "hayyam"ın anlamı...

13 OCAK HADİ İPUCU SORUSU:
Ömer Hayyam'ın babasının mesleği de olan "hayyam" ne demektir?

13 OCAK HADİ İPUCU SORUSUNUN CEVABI:
Çadırcı

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