Van'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili...

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Özellikle İpekyolu Tuşba, Edremit, Bahçesaray ve Gürpınar'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Peki Van'da bugün okullar tatil mi? İşte 13 Ocak Pazartesi kar tatili haberi...

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime Pazartesi günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır."

Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Yüzlerce yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte; İpekyolu Tuşba, Edremit ve Bahçesaray'dan sonra Gürpınar ilçesinde de okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için (13 Ocak Pazartesi) tatil edildi.