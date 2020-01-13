  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Van'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili...

Van'da bugün mi? Pazartesi ...

Van'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili...

13.01.2020, 09:54

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların tatil edilip edilmeyeceği öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Özellikle , Edremit, Bahçesaray ve Gürpınar'da yoğun kar yağışı etkili oluyor. Peki Van'da bugün mi? İşte Pazartesi haberi...

Van'ın 3 ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, eğitime Pazartesi günü ara verildi. Üç ilçede kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kadınlarda aynı gün idari izinli sayılacağı bildirildi. Van Valiliği, kent genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava muhalefeti nedeniyle merkeze bağlı 3 ilçede okulların tatil edildiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları hakim olduğundan, merkez ilçelerimiz; Edremit, İpekyolu ve Tuşba ile taşra ilçelerimizde eğitim- öğretime 13 Ocak 2020 Pazartesi günü bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, belirtilen ilçelerdeki hamile ve engelli kamu görevlilerimiz de don ve buzlanmadan kaynaklı olası kazalara maruz kalmamaları için aynı gün idari izinli sayılmıştır."

Van'ın Gürpınar ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Van'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.Yüzlerce yerleşim yeri yolunun ulaşıma kapandığı kentte; İpekyolu Tuşba, Edremit ve Bahçesaray'dan sonra Gürpınar ilçesinde de okullar yoğun kar yağışı nedeniyle bugün için (13 Ocak Pazartesi) tatil edildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Van'da bugün okullar tatil mi? 13 Ocak Pazartesi kar tatili... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN