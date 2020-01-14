Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde ormanlık alanda, altın dolu lahit bulma umuduyla izinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şüphelilerin, bir oda içinde altın dolu lahit olduğu söylentileri üzerine kazı yaptıklarını söyledikleri öğrenildi.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Büyükaslıhanlar köyü İkizpınarı mevkisindeki ormanlık alanda şüpheli kişiler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Kütahya'da altın dolu lahit söylentisi metrelerce kazdırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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