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MAÇ SONUCU Erzurumspor 3-2

MAÇ SONUCU BB Erzurumspor 3-2 Beşiktaş

15.01.2020, 18:37 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020,20:36

Son ilk karşılaşmasında Erzurumspor - ile karşı karşıya geldi. 'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor - Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

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