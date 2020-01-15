Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor - Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ilk karşılaşmasında BB Erzurumspor - Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kazım Karabekir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
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MAÇ SONUCU BB Erzurumspor 3-2 Beşiktaş haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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