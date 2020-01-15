  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir’deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi

’deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi

İzmir’deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi

15.01.2020, 17:37

’in Kemalpaşa ilçesindeki bir markette, üzerine sahte bandrol yapıştırılmış 17 şişe viski ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollü içkilere el konulurken market işletmecisi A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetim için Kemalpaşa ilçesi Sütçüler Mahallesi'nde A.D. isimli şahsın işletmeciliğini yaptığı bir marketi kontrol etti. Bağlı KOM Şube Müdürlüğü tarafından Bandrollü Ürün İzleme Sistem Cihazı (BÜİS) ile yapılan kontrollerde, söz konusu markette 17 şişe sahte bandrollü viski ele geçirildi. Ele geçirilen sahte bandrollü içkilere el konulurken market işletmecisi A.D. hakkında yasal işlem başlatıldı.

İHA
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN