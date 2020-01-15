Menenjit nedir? Menenjit belirtileri nelerdir?

Menenjit, beyni saran beyin zarlarının iltihaplanmasıdır. Toplum içerisinde korkulan bir rahatsızlık olan menenjit hastalığı çok ciddi ve ölümcüldür. Bu hastalığa bakteriler, virüsler veya verem mikrobu sebep olabilir. Menenjit belirtileri arasında en önemlileri ateş, mide bulantısı, kusma ve bilinç bulanıklığı yer alır

Menenjit nedir? sorusu merak konusu oldu. Menenjit hastalığı kısacası bir beyin iltihabıdır. Beynimizin çevresinde 3 kat zar vardır ve bunun üzerinde de kafatasımız vardır. Bu zarların eğer çoğunluğu ani başlayan bir iltihabı varsa buna menenjit denir. Toplum içerisinde çok korkulan hastalıklardan bir tanesidir. Hemen teşhis konulup hemen tedavi edilmelidir. Eğer bu teşhis ve tedavi çok hızlı ve doğru bir şekilde yapılmazsa ölüme veya kalıcı Nörolojik hasarlara yol açabilir.

Toplumda çocuklar için korkulan bir hastalıktır. Ancak erken teşhis edilir ise tedavisi başarılı bir şekilde yapılabilen bir hastalıktır.

MENENJİT BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hasta da ense sertliği de vardır. Yani hasta düz bir zeminde yatarken ensesinden tutup çenesini göğsüne değdirmeye çalıştığımızda hasta bunu yapmazsa ense sertliği vardır. Hasta da bu belirtiler var ise mutlaka menenjit hastalığından şüphelenilmelidir.

Tanık olmak için hastanın belinden omurlarının arasına bir iğne ile getirilerek beyin-omurilik sıvısı denilen sıvı alınır. Sonrasında bu sıvı mikroskop altında incelenir ve menenjite sebep olan mikrobun ne olduğu bulunmaya çalışılır. Bu etkenler bakteri, virüs veya verem mikrobundan birisi olabilir. Eğer hastalığa sebep olan etken bir virüs ise buna viral menenjit denir. Viral menenjite sebep olan birçok virüs vardır. Bu virüslerden hangisinin menenjite sebep olduğunu göstermek oldukça zordur. Hangi virüsün menenjite sebep olduğunu gösteren bir test Türkiye'de kullanılmaya başlamıştır. Bu testin ismi menenjit etkenleri Multipleks PCR testidir. Şu anda bu hastalığın tanısının konması için kullanılan en ileri yöntemdir. Hastanın belinden sıvı alınacak beyin- omurilik sıvısının laboravatuara ulaştırılmasından sonra 6 saat içerisinde virüsün net olarak ismi söylenebilmektedir. Bu test ile tek bir çalışma yaparak menenjite en sık yol açan 7 virüsten biri etken olarak saptanabilir.

ÇOCUKLARDA MENENJİT AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Menenjit için yapılan aşılar 2. aydan itibaren başlar. Hemophilus İnfluenza aşısı karma aşının içerisindedir. Karma aşı ile birlikte 2-4-6. ayda ve 1.5 yaşında tekrar edilir. Pnömokok aşısı da yine karma aşılar ile beraber 2-4-6. Ay ve ortalama 1 yaşta tekrar dozu yapılarak bırakılır. Tekrar dozları artık gerekmemektedir. En son 1.5 yaşında Hemophilus aşısı ve 1 yaşında da son doz Pnömokok aşısı yapılarak ömür boyu bağışıklık sağlanabilir.

