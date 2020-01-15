Uyuyan sevgiliyi gece yarısı katletti

Manisa Akhisar’da ayrılmak istediği sevgilisi Deniz Gezginci’nin evine gece 00.30’da balkondan giren Zeki Cengiz, 2 çocuk annesi genç kadını uyurken 15 yerinden bıçakladı. Talihsiz kadın hastanede can verdi, cani sevgili ise tutuklandı.

Deniz Gezginci

Zeki Cengiz

Kenan MOLLA - Serkan ÖZCAN

anisa'da kendisinden ayrılmak isteyen 2 çocuk annesi Deniz Gezginci'nin evine gizlice giren erkek arkadaşı, genç kadını uyuduğu sırada 15 kez bıçaklayarak feci şekilde öldürdü. Tüyler ürperten cinayet saat 00.30 sıralarında, Manisa'nın Akhisar ilçesi, Hürriyet mahallesi, 222 sokaktaki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir süre önce eşinden boşanan ve bir lokantada aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Deniz Gezginci, iddiaya göre bir süredir birlikte olduğu zeytin fabrikasında işçi olarak çalışan Zeki Cengiz ile ayrılmak istedi. Durumu kabullenemeyen ve Deniz Gezginciden ayrılmak istemeyen takıntılı aşık Zeki Cengiz, 2 çocuğuyla yaşayan genç kadının evine gece yarısı balkondan girdi. Her şeyden habersiz uyuyan kadına elindeki bıçağı 15 kez saplayan cani adam, ayrılmak isteyen sevgilisini kanlar içinde bırakarak kaçtı.Gürültüleri ve annelerinin korkunç çığlıklarını duyan Gezginci'nin biri 9 diğeri 16 yaşındaki 2 kız çocuğunun, korkudan odasında saklandığı öğrenildi. Kadının acıyla attığı çığlıkları duyan komşuların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler, kanlar içinde ağır yaralı olarak buldukları genç kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz Deniz Gezginci, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.Olaydan sonra kaçan eli kanlı sevgili Zeki Cengiz, kadının durumunu sormak için hastaneye gitti. Sevgilisinin eşkalini vererek sağlık durumunu öğrenmek isteyen adamın davranışlarını şüpheli bulan hastane personeli polise haber verdi. Cengiz, hastane polisi tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü. Burada korkunç cinayeti işlediği ortaya çıkan Zeki Cengiz, ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemede, 'bilerek ve tasarlayarak cinayet işlemek' suçundan tutuklandı. Sadece ayrılmayı istediği için sevgilisini hunharca öldüren Cengiz'in, cinayetten önce sosyal paylaşım sitesinde, "Bugünden itibaren herkes attığı adıma dikkat etsin, bu saatten sonra af yok. Benim suçum yok hakim bey, o güldü ben aşık oldum" diye paylaşımda bulunduğu dikkat çekti.