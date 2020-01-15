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‘Yar etmem’ cinayeti

‘Yar etmem’ cinayeti
Giriş Tarihi: 15.1.2020

’da evli ve bir çocuk babası adam, eski sevgilisinin erkek arkadaşını “O kadını sana yar etmem” diyerek başından tek kurşunla vurdu. Kaçan zanlı kısa sürede yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki erkek arasında kadın yüzünden çıkan kavgada kan döküldü. Olay, Marmaris Datça yolundaki Armutalan Seyir Tepesi'nde meydana geldi. Cip safari işletmecisi evli ve bir çocuk babası Serhat Ahmet Kara, daha önceden birlikte olduğu Pınar A. (38) ile ayrılığını hazmedemeyerek, şu anda birlikte yaşadığı Mesut Demirel ile önce telefonda tartıştı. Daha sonra arkadaşı Sinan Kocayiğit ile birlikte Demirel'i (39) konuşmak için seyir tepesine çağırdı. İddiaya göre Kara Demirel'e, "Ben onunla tekrar barışacaktım. Onunla birlikte olmayacaksın. Onu sana yar etmem" dedi. İki adam arasındaki tartışma, kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Kara, belinden çıkardığı tabancayla Mesut Demirel'i kafasından tek kurşunla vurdu.


Cinayet zanlısı Serhat Ahmet Kara, kaçmak üzereyken gözaltına alındı

ORMANA ATMIŞLAR
Daha sonra Kara ve arkadaşı, Demirel'in cesedini yaklaşık 2 kilometre taşıyarak Eğergediği mevkiine ormanlık araziye attı. Kavgayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, kısa süre yaptığı araştırma sonucunda Demirel'in cansız bedenini ve olayda kullanılan tabancayı buldu. Cinayet zanlısı Kara, kaçmak üzereyken gözaltına alındı. Arkadaşı Sinan Kocayiğit ise her yerde aranıyor.



Mesut Demirel'in cesedi Eğergediği mevkiine ormanlık arazide bulundu.

ADEM ÜLKER
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