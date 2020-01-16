Develer güreşti çocuklar ısınacak

İncirliova İlçesi Hacıaliobası Mahallesi Muhtarlığı, 15 Aralık'ta İncirliova Belediyesi'nin katkıları ile deve güreşi düzenledi. Aydın’da deve güreşinden elde edilen gelirle Hacıaliobası İlkokulu’na kalorifer malzemeleri alındı, öğrenciler artık kışı sıcak geçirecek.

Aydın'ın İncirliova İlçesi Hacıaliobası Mahallesi Muhtarlığı, 15 Aralık'ta İncirliova Belediyesi'nin katkıları ile deve güreşi düzenledi. Deve güreşinden elde edilen gelirle, hala soba ile ısınan 51 öğrencili Hacıaliobası İlkokulu'na kalorifer döşenmesi için malzeme satın alındı.



YARIYIL TATİLİNDE DÖŞENECEK

Alınan petek ve benzeri kalorifer sistemi malzemeleri okula getirildi. Malzemeleri İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler ve Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayır teslim aldı. Peteklerin taşınmasına da yardım eden fedakar Muhtar Kayır, yarıyıl tatilinde okula kalorifer sisteminin döşenmesine başlanacağını söyledi.



■ KAZIM YÖRÜKCE