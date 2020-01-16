  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Develer güreşti çocuklar ısınacak

Develer güreşti çocuklar ısınacak

Develer güreşti çocuklar ısınacak
Giriş Tarihi: 16.1.2020

İncirliova İlçesi Muhtarlığı, 15 Aralık'ta İncirliova Belediyesi'nin katkıları ile deve güreşi düzenledi. ’da deve güreşinden elde edilen gelirle ’na kalorifer malzemeleri alındı, öğrenciler artık kışı sıcak geçirecek.

Aydın'ın İncirliova İlçesi Hacıaliobası Mahallesi Muhtarlığı, 15 Aralık'ta İncirliova Belediyesi'nin katkıları ile deve güreşi düzenledi. Deve güreşinden elde edilen gelirle, hala soba ile ısınan 51 öğrencili Hacıaliobası İlkokulu'na kalorifer döşenmesi için malzeme satın alındı.

YARIYIL TATİLİNDE DÖŞENECEK
Alınan petek ve benzeri kalorifer sistemi malzemeleri okula getirildi. Malzemeleri İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler ve Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayır teslim aldı. Peteklerin taşınmasına da yardım eden fedakar Muhtar Kayır, yarıyıl tatilinde okula kalorifer sisteminin döşenmesine başlanacağını söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Develer güreşti çocuklar ısınacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN