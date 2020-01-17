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filminin yıldızları ve ’den İzmirli öğrencilere karne sürprizi

Baba Parası filminin yıldızları Ahmet Kural ve Murat Cemcir’den İzmirli öğrencilere karne sürprizi

17.01.2020, 14:26 Güncelleme Tarihi: 17.01.2020,14:46

'' filminin galası, filmin başrol oyuncularının katılımıyla gerçekleşti. Gala öncesi kendilerine aracılığıyla ulaşan bir öğrencinin talebi üzerine rotalarını değiştiren ve , çocuklara erken karne sevinci yaşattı.

Özel bir kolejde eğitim gören öğrenciler, '' filminin 'da gala yapacağını öğrenince hemen harekete geçti. hesaplarından ve 'a ulaşan öğrenciler, okulda oldukları için galaya yetişemeyeceklerini söyledi.

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