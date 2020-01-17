Rus Donanması'na ait 2 gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti. Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait "601" borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ile "SB-565" borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" isimli kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 09.10 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.
Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.
AA
Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.