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Rus askeri gemileri Boğazı'ndan geçti

Rus askeri gemileri Çanakkale Boğazı'ndan geçti

17.01.2020, 09:48

Rus Donanması'na ait 2 gemi Boğazı'ndan geçti. botunun refakat ettiği askeri gemiler, 'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi yönünden Çanakkale Boğazı'na giriş yapan Rus donanmasına ait "601" borda numaralı mayın tarama gemisi "Antonov" ile "SB-565" borda numaralı "Prof. Nikolay Muru" isimli kurtarma ve yedekleme römorkörü, saat 09.10 sularında Çanakkale önlerine ulaştı.

Sahil Güvenlik botunun refakat ettiği askeri gemiler, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

AA

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