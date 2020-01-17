Saygın ‘yeni ilik’ mucizesiyle kurtuldu

Aydın'da 8 aylıkken talasemi majör teşhisi konulan 3 yaşındaki Saygın Aydemir, ilik nakliyle hayata tutundu. İlik naklinin gerçekleşeceği gün donörün kaza geçirmesiyle durumu kötüleşen Aydemir'e, Almanya'dan bulunan ikinci donörden alınan ilik nakledildi. İncirliova'da yaşayan Seda (38) ve Serkan (38) Aydemir çiftinin oğlu Saygın Aydemir'de 8 aylıkken kansızlık teşhis edildi ve yapılan testlerin ardından talasemi majör teşhisi konuldu. Çocuklarının hastalığına çare bulmak için çeşitli doktorlara götüren aile, bir sonuç alamayınca yurtdışına giderek 1 yıl Almanya'da kaldı. DONÖR KAZA GEÇİRDİ

Saygın'ın yaşama tutunabilmesi için doktorlar tek çarenin ilik nakli olduğunu söyledi. Türkiye'ye dönen Saygın, ablası ve babasını Aydın'da bırakıp annesiyle birlikte Antalya'nın yolunu tuttu. Steril bir odada tutulan Saygın'a 10 günlük kemoterapinin ardından aranan iliğin bulunduğu müjdesini verildi. Ancak nakil gününde, donör trafik kazasında yaralanınca operasyon iptal oldu. Tam umutlar tükendiği anda bir mucize gerçekleşti ve Almanya'dan ikinci donör çıktı. Yurtdışından gelen donörden alınan ilik Antalya'da önceki gün Saygın'a nakledildi. 15-20 gün içinde iliğin tutup tutmadığının belli olacağını söyleyen anne Seda Aydemir, "İnşallah oğlum hayata sımsıkı tutunacak" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE