Kültürel etkinliklere vakit ayırın

Sömestir tatilini verimli geçirmek için eğitim, dinlenme ve eğlence zamanlarının iyi ayarlanması gerekiyor. Ayrıca kültürel etkinlikler ve gezilerle de öğrenme sürecini zenginleştirebilirsiniz

Karneler alındı, sıra geldi 15 günlük tatili iyi değerlendirmede... Uzmanlar tatilin eğitim, dinlenme ve eğlence zamanı olarak ayarlanmasının, bir sonraki dönem için adeta bir doping olacağını ifade ediyor. Ebeveyn ve çocuğun karne notu ile o ders için harcanan çalışma mesaisinin ne kadar tutarlı olduğu konusunda analiz yapması gerekiyor. Böylelikle faydalı olabilecek bilgiler ortaya çıkar.



ÇOCUĞU DİNLEYİN

Karne notları değerlendirildikten sonra tatilin nasıl geçirileceği hakkında çocuğun da talep ve beklentilerini göz önünde bulundurarak bir program yapılması faydalı. Çocuğun ilk dönem ertelediği etkinlikleri yapabilmesi için tatil uygun bir fırsat. Bir de çocuğun bilgi ve beceri olarak yakaladığı noktayı kaybetmemesi de oldukça önemli. Örneğin; çarpım tablosunu tamamıyla ezberleyen bir çocuğun ilk hedefi çarpım tablosuyla problemler çözmeyi öğrenmek değil, çarpım tablosunu unutmamak olabilir. Bunun üzerine koyulacak her bilgi elbette değerli olacaktır. Ancak ilk amaç, bitirilen dönemin bilgilerini muhafaza etmek, yani öğrenilen konuların tekrarını yapmak.



TEKRAR YAPMALI

Program yapılırken dikkat edilmesi gereken hususların başında ders ve eğlence sıralaması geliyor. Çocuğun motivasyonunun ve çalışma verimliliğinin beklenen düzeyde olabilmesi için sabah kahvaltısı sonrasının ders çalışma vakti olarak belirlenmesi en uygun olanıdır.



Böylece açık zihinle gerekli tekrar yapan çocuk, günün geri kalan zamanını arzu ettiği gibi geçirme rahatlığını yaşayacaktır.