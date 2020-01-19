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'de ! Zorla durdurdular

İzmir'de denizde kovalamaca! Zorla durdurdular

19.01.2020, 11:22

'nde ruhsata aykırı avcılık yapan balıkçı teknesinde bulunan kişiler, kendilerini durdurmak isteyen kontrol botunu ve botunu halat takarak, atlatmaya çalıştı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu görevliler, balıkçı teknesine atlayarak gemiyi zorla durdurdu.

ve yapılan açıklamaya göre; Bakan 'nin talimatları doğrultusunda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ülke genelindeki su ürünleri denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.

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