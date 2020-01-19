İzmir'de denizde kovalamaca! Zorla durdurdular

Ege Denizi'nde ruhsata aykırı avcılık yapan balıkçı teknesinde bulunan kişiler, kendilerini durdurmak isteyen kontrol botunu ve sahil güvenlik botunu halat takarak, atlatmaya çalıştı. Bir süre yaşanan kovalamaca sonucu görevliler, balıkçı teknesine atlayarak gemiyi zorla durdurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre; Bakan Bekir Pakdemirli'nin talimatları doğrultusunda Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ülke genelindeki su ürünleri denetimleri tüm hızıyla devam ediyor.