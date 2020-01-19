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İzmir'de bugün nasıl olacak? Yağış var mı? 19 Ocak Pazar hava durumu tahminleri

İzmir'de hava durumu bugün nasıl olacak? Yağış var mı? 19 Ocak Pazar hava durumu tahminleri

19.01.2020, 10:09

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, 'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, , Nevşehir, , , Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte detaylar...

İzmir'de bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den kritik uyarılar. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Çanakkale'nin iç kesimleri, 'nın kuzey kesimleri, Eskişehir'in doğu kesimleri, Ankara, Yozgat, , Nevşehir, , , Tokat, Hopa, Erzurum, Bingöl, ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimler ile Marmara'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte detaylar...

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