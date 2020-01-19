  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Kocasının katiline verilen cezaya isyan

Kocasının katiline verilen cezaya isyan

Kocasının katiline verilen cezaya isyan
Giriş Tarihi: 19.1.2020
Aydın'da geçen yıl amcası Mehmet İnlidere'yi (55) miras tartışmasında av tüfeğiyle öldüren Ahmet İnlidere (32) 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Mehmet İnlidere'nin eşi Hatice İnlidere, katil yeğene 10 yıl haksız tahrik indirimi uygulanmasına isyan etti. Efeler Emirdoğan mahallesinde, 14 Şubat'ta Mehmet İnlidere ile yeğeni Ahmet İnlidere arazi yüzünden kahvehanede tartıştı. Amcası İnlidere'yi bıçakla yaralayan Ahmet İnlidere, ardından evinden getirdiği av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü. İnlidere sosyal medya hesabından, "Birini vurdum, cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin, kimse kimseye kahpelik edemez" paylaşımında bulundu. Son savunmasını yapan İnlidere, "O gün kahvede amcam 30 kişinin içinde ölmüş babama ve anneme küfretti. Çileden çıktım. Keşke ben ölseydim de bu anı yaşamasaydım" dedi. Mahkeme kasten adam öldürmekten 25 yıl hapis verdiği Ahmet İnlidere'nin cezasını 'ağır tahrik'ten 15 yıla düşürdü. Hatice İnlidere ise "Eşimin hayatı bu kadar ucuz mu, karara itiraz edeceğiz" dedi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kocasının katiline verilen cezaya isyan haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN