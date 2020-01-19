Kocasının katiline verilen cezaya isyan

Aydın'da geçen yıl amcası Mehmet İnlidere'yi (55) miras tartışmasında av tüfeğiyle öldüren Ahmet İnlidere (32) 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Öldürülen Mehmet İnlidere'nin eşi Hatice İnlidere, katil yeğene 10 yıl haksız tahrik indirimi uygulanmasına isyan etti. Efeler Emirdoğan mahallesinde, 14 Şubat'ta Mehmet İnlidere ile yeğeni Ahmet İnlidere arazi yüzünden kahvehanede tartıştı. Amcası İnlidere'yi bıçakla yaralayan Ahmet İnlidere, ardından evinden getirdiği av tüfeğiyle iki el ateş ederek öldürdü. İnlidere sosyal medya hesabından, "Birini vurdum, cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin, kimse kimseye kahpelik edemez" paylaşımında bulundu. Son savunmasını yapan İnlidere, "O gün kahvede amcam 30 kişinin içinde ölmüş babama ve anneme küfretti. Çileden çıktım. Keşke ben ölseydim de bu anı yaşamasaydım" dedi. Mahkeme kasten adam öldürmekten 25 yıl hapis verdiği Ahmet İnlidere'nin cezasını 'ağır tahrik'ten 15 yıla düşürdü. Hatice İnlidere ise "Eşimin hayatı bu kadar ucuz mu, karara itiraz edeceğiz" dedi.



■ KAZIM YÖRÜKCE