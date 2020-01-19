‘Sağlık turizminin merkezi olabiliriz’

Almanya’da bir dizi ziyarette bulunan Başkan Örki, yaşlanan Avrupalıların şifa bulmak için gelebilecekleri yerlerin başında Pamukkale’nin olduğunu belirtti

Pamukkale'nin tanıtımı için önemli çalışmalara imza atan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ziyaret için gittiği Almanya'da ilçeyi anlatmaya devam ediyor.



HASTANE DE YAPILDI

Örki, Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda Baden Württemberg eyaletinde yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Başkan, Türkiye Cumhuriyeti Karlsruhe Başkonsolosluğu'nda ilk olarak Başkonsolos Banu Terzioğlu'nu ziyaret edip, konsoloslukta Baden Württemberg eyaletinde yaşayan Türk iş insanlarıyla bir araya geldi. Pamukkale travertenlerine 3 kilometre mesafede yer alan Karahayıt bölgesinde tam teşekküllü bir hastane yapıldığı bilgisini paylaşan Başkan Örki, yaşlanan Avrupa nüfusuna dikkat çekerek, "İlçedeki turizmi çeşitlendirmek istiyoruz. Avrupalı yaşlı turistler için sağlık turizmi merkezi olabiliriz. İlçemizde yatırım yapmak isteyen herkese her türlü kolaylığı sağlayacağız" diye konuştu. Pamukkale'nin kendi klasmanında en fazla turist çeken ören yeri olduğunu kaydeden Başkan Örki, 2019 yılında Pamukkale'ye 2.5 milyon, Denizli geneline ise toplam 4 milyon turist geldiğini söyledi.



YATIRIM YAPILABİLİR

İlçelerinin turizmle özdeşleştiğini ifade eden Başkan Örki, "Pamukkale sadece turizm ilçesi değil. Hayvancılık ve tarım da çok gelişmiş. İlçede 60 bin kişi istihdam ediliyor. Tekstil, nar, ayva üretiminde söz sahibiyiz. Soğuk hava depolarımız yetersiz. Bu alanda yatırım yapılabilir" dedi.



HER FIRSATTA İLÇEYİ ANLATIYOR

Başkan Örki, yurt dışındaki her anını ilçeyi tanıtmak için kullanıyor. Fellbach Belediye Başkanı Johannes Berner'i makamında ziyaret ederken kendisine Almanya Türk Toplumu Federal Başkanı ve Fellbach Belediye Encümen Üyesi Gökay Sofuoğlu da eşlik etti.



Başkan Örki Almanya'nın en büyük döner üretim tesislerinden birine sahip olan Faik ve Mevlüt Kabalar kardeşlerin genel müdürlük yaptığı Murat Lamm GmbH firmasını ile birlikte Almanya'da gıda pazarlama konusunda önemli bir yere sahip olan Çiloğlu firmasından Şahin ve Harun Çiloğlu'nu ziyaret etti.



SEBAHATTİN ALP