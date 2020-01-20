AÖF soru ve cevapları yayınlandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Hafta sonu düzenlenen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci AÖF sınav sonuç tarihini merak ediyor. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuöları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 18-19 Ocak tarihinde yapılan dönem sonu sınavının soru ve cevapları yayınlandı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF final sınavının soruları ve cevapları bugün açıklandı. Anadolu Üniversitesi hesabından sorular ve cevapların açıklandığı duyuruldu.

AÖF SINAV SORULARINA NASIL ULAŞILIR?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

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AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları geçmiş yıllara bakıldığında genelde sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanıyor. Sınav sonuçlarının ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.