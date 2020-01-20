  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > AÖF soru ve cevapları yayınlandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

soru ve cevapları yayınlandı! ne zaman açıklanacak?

AÖF soru ve cevapları yayınlandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

20.01.2020, 12:15

Hafta sonu düzenlenen Açıköğretim Fakültesi () final sınavı soru ve cevapları yayınlandı. Sınava katılan binlerce öğrenci AÖF sınav sonuç tarihini merak ediyor. Peki ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF sınav sonuöları ne zaman açıklanacak? sorusu sınava katılan binlerce öğrenci tarafından merak ediliyor. 18-19 Ocak tarihinde yapılan dönem sonu sınavının soru ve cevapları yayınlandı. Peki AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

AÖF SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI

AÖF final sınavının soruları ve cevapları bugün açıklandı. Anadolu Üniversitesi hesabından sorular ve cevapların açıklandığı duyuruldu.

AÖF SINAV SORULARINA NASIL ULAŞILIR?

Çıkmış sınav sorularına ve cevaplarına ANADOLUM eKampüs Sistemi üzerinden erişilebiliyor. "https://ekampus.anadolu.edu.tr" adresinden TCKN ve şifre ile oturum açarak dersler üzerinden çıkmış sınav soruları ve cevapları görülebiliyor.

SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçları geçmiş yıllara bakıldığında genelde sınavdan sonraki 15 gün içerisinde açıklanıyor. Sınav sonuçlarının ay sonuna kadar açıklanması bekleniyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

AÖF soru ve cevapları yayınlandı! AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN