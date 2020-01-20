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'de uyruklu 25 düzensiz yakalandı

Balıkesir'de Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen yakalandı

20.01.2020, 10:33

'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan 'ın 'na gitmeye çalışan 25 düzensiz yakalandı. Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından gönderildi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçe jandarma komutanlığı ekipleri, devriye görevi esnasında Bostancı Mahallesi'nde, Afganistan uyruklu 25 kişiyi saklandıkları yerde yakaladı.

Göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Balıkesir İl Göç İdare Müdürlüğüne gönderildi.

AA

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