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'den o illere kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Pazartesi ...

Meteoroloji'den o illere kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak Pazartesi hava durumu...

20.01.2020, 09:17

Bugün hava nasıl olacak? 'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, , Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Karadeniz'in kıyı kesimleri ile ve Osmaniye çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara'nın batısında kuvvetli (40-60 km/sa), Akdeniz'in iç kesimlerinde yer yer fırtına (50-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. İşte Pazartesi ...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, güneydoğusu ile Kırklareli çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 7°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

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