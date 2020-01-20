TÜBİTAK 17 personel alacak! Başvuru şartları nelerdir?

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), çeşitli birimlerinde istihdam edilmek üzere toplam 17 personel alımı yapacak. Peki başvuru tarihi ne zaman? Başvurular nasıl yapılır? İşte detaylar...

Türkiye Bilimsel ve Teknoloji Araştırma Kurumu, 17 personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Çeşitli pozisyonlarda alım yapacak olan TÜBİTAK'ta yer almak isteyenler başvuru şartlarını ve başavuru şeklini merak ediyor. İşte TÜBİTAK personel alım detaylar...

TÜBİTAK 17 PERSONEL ALIMI YAPACAK! BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi bünyesinde görev yapmak üzere, 2'si şoför, 4'ü memur, 9'u teknisyen ve tekniker, 2'si koruma görevlisi olmak üzere 17 personel alınacak.

Alım için başvurular 24 Ocak'a kadar yapılabilecek. Detaylara ilişkin bilgiye TÜBİTAK (www.tubitak.gov.tr) ile Türkiye İş Kurumunun (www.iskur.gov.tr) internet sitelerinden ulaşılabilecek. İş başvuruları İŞKUR'un internet sayfası (https://esube.iskur.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

TÜBİTAK 17 kişilik boş kadro ile, 2 Koruma Memuru, 9 Diğer Teknisyen ve Teknikerler, 4 Düz memur ve 2 Şoför alımı yapacağını belirtti.

BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

1) T.C. Vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak ve devlet memuru olmasına engel bir suç kaydına sahip olmamak.

3) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

Şoför Özel Şartları: B Sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.SRC 2 belgesi ve Psikoteknik raporu sahibi olmak.

Diğer Teknisyen ve Teknikerler Şartları: Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon Bilgisayar Operatörlüğü Bilgisayar Teknolojisi Elektrik Elektrik Enerjisi Üretim İletim ve Dağıtımı Elektrikli Cihaz Teknolojisi Elektromekanik Taşıyıcılar Elektronik Haberleşme Teknolojisi Elektronik Teknolojisi Görsel İletişim Grafik Tasarımı Harita ve Kadastro Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Makine Makine Resim ve Konstrüksiyon Mekatronik Metal İşleri Metalürji veya Yapı Tesisat Teknolojisi Mezunu olmak.

Koruma Memuru: Vardiyalı çalışma ve gece çalışması yapmaya engel bir durumu olmamak. Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi Kartı Sahibi olmak.

BAŞVURULAR:

Söz konusu ilan İŞKUR üzerinde 20 Ocak 2020 tarihi ile yayımlanmış lup başvurularda başlamıştır. Bu kapsamda adaylar başvurularını en geç 24 Ocak 2020 tarihine kadar gerçekleştirmek zorundadırlar. Başvurular İŞKUR resmi internet aracılığı ile yapılması gereklidir.