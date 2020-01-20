Uşak'ta 52 yaşında taksici olan 3 çocuk annesi kadın görenleri şaşırtıyor

Uşak'ta 2 yıldır taksi şoförlüğü yapan 54 yaşındaki Güler Güzel, araba kullanma konusundaki deneyimini taksicilik yaparak hem paraya dönüştürüyor hem de insanların takdirini topluyor. Güzel,"Müşterilerim de çok memnun, bazen görenler 'Aa bayan şoför' diyerek şaşırıyorlar." dedi

Uşak'ta bir taksi durağında 2 yıldır şoförlük yapan 3 çocuk annesi Güler Güzel içindeki çalışma hırsından dolayı taksicilik mesleğini yapmaya karar verdi.