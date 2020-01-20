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'ta 52 yaşında taksici olan 3 çocuk annesi kadın görenleri şaşırtıyor

Uşak'ta 52 yaşında taksici olan 3 çocuk annesi kadın görenleri şaşırtıyor

20.01.2020, 11:00

'ta 2 yıldır taksi şoförlüğü yapan 54 yaşındaki , araba kullanma konusundaki deneyimini taksicilik yaparak hem paraya dönüştürüyor hem de insanların takdirini topluyor. Güzel,"Müşterilerim de çok memnun, bazen görenler 'Aa bayan şoför' diyerek şaşırıyorlar." dedi

'ta bir taksi durağında 2 yıldır şoförlük yapan 3 çocuk annesi içindeki çalışma hırsından dolayı taksicilik mesleğini yapmaya karar verdi.

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