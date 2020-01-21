Çağatay Ulusoy'un askerlik fotoğrafı çok konuşuldu

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy asker oldu. Vatani görevini yapmak için dün Ankara Mamak'taki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'dan ilk fotoğraf geldi. Ünlü oyuncu kamuflaj giydi poz verdi. Son dönemde aldığı kilolarla gündeme gelen Çağatay Ulusoy bedelli askerlik görevini yapmak için Ankara'daki birliğine teslim oldu. Kamuflaj giyip objektiflere poz veren yakışıklı oyuncu görüntüsüyle sevenlerinden tam not aldı. Ulusoy, 21 gün askerlik yapacak.

Son olarak aldığı kilolarla gündeme gelen ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, askere gitti. ÇAĞATAY'DAN İLK POZ

Geçtiğimiz günlerde saç ve sakal tıraşı olan ünlü oyuncu, 21 günlük bedelli askerlik görevine başladı. Dün Ankara Mamak'taki birliğine teslim olan Çağatay Ulusoy'dan, ilk poz da geldi. Yakışıklı oyuncu görüntüsüyle, sevenlerinden tam not aldı. YENİ PROJELER ONU BEKLİYOR

Öte yandan Ulusoy'un, askerlik görevini bitirdikten sonra yeni projelere imza atacağı da bildirildi.