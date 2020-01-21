Sağlık Bakanlığı 24 personel alımı yapacak! Başvuru şartları nelerdir? Nasıl başvuru yapılır?

Sağlık Bakanlığı merkez teşkilatı hizmet birimlerinde Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan kadrolarda istihdam edilmek üzere özel yarışma sınavı ile toplam 24 (yirmi dört) sağlık uzman yardımcısı alınacağı duyurusunda bulundu. İlana başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru şartlarını ve başvuru tarihini araştırıyor. İşte Sağlık Bakanlığı personel alım şartları...

Sağlık Bakanlığı 24 personel alımı yapacağı duyurusunda bulundu. Bakanlık 24 sağlık uzman yardımcısı alacak. Peki Sağlık Bakanlığı personel alım şartları nelerdir? Nasıl başvuruda bulunulur? İşte merak edilenler...

BAŞVURU TARİHİ:

a) Başvurular, 15 Ocak 2020 Çarşamba günü başlayıp 27 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 18.00'da sona erecektir.

SINAV TARİHİ VE YERİ

a)Sınav Tarihi: 17 Şubat 2020 – 28 Şubat 2020 tarihleri arası b)Sınav Yeri: T.C. Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi Üniversiteler Mah. 6001. Cad. No:9 Çankaya/ANKARA Sınava katılacak adaylar belirlendikten sonra sınav saati hakkında Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde açıklama yapılacaktır. Adayların, sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında fotoğraflı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı, sürücü belgesi veya süresi geçerli pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Kimlik belgesinde fotoğraf ve kimlik numarası bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartlara sahip olmak,

b) En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin ekteki tablolarda sıralanan bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,

c) ÖSYM tarafından 2018 veya 2019 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS) ekteki ilan tablolarında her bir grup için belirtilen puan türünde asgarî 70 puan almış olmak,

d) Yarışma sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01 Ocak 1985 ve daha sonra doğmuş olanlar), şartları aranır.

BAŞVURU ŞEKLİ Sınav başvuruları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün www.yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde bulunan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.