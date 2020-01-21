ŞOK aktüel ürünler kataloğu 21 Ocak! ŞOK'ta hangi ürünler indirimli?

ŞOK'ta bu haftanın indirimleri neler? ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta ankastre set, oyun konsolu, mutfak ürünleri, porselen yemek takımı gibi birçok ürün indirimli fiyatla satışta. İşte 21 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri....

ŞOK indirimleri devam ediyor. ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bugün (21 Ocak) birçok ürün indirimli fiyatla satışa. Ankastre set, oyun konsolu, yemek takımı, mutfak ürünleri, dolap gibi farklı kategori ürünler indirimde. İşte 21 Ocak ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri... ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 21 OCAK! Alpina 3'lü Cam Ankastre Set 1.079 TL

Sinbo Tost Makinesi 139 TL

Renkli Çelik Çay Makinesi 109 TL

Tulu Porselen Kahve Fincan Seti 2'li 19,95 TL

Tulu Porselen 12 Parça Yemek Seti 99 TL

Akdeniz Aile Boyu Çaydanlık 89,90 TL

Cem Balık Tavası 49,95 TL

Çelik Nihale 9,99 TL

Yuvarlak Tepsi 9,95 TL

Çelik Süzgeç Çeşitleri 19,95 TL

Paşabahçe Linka Çay Seti 27,95 TL

Paşabahçe Dilimli Kek Kalıbı 19,95 TL

Paşabahçe Ayaklı Kase 24,95 TL

Paşabahçe Ölçü Kabı 14,95 TL

Kek Fanusu 9,99 TL

Pasta Börek Kabı 14,95 TL

Renkli Çırpıcı / Mikser Kabı / Kurabiye Kalıbı Çeşitleri 7,99 TL

Titiz Pratik Süzgeç 9,99 TL

Titiz Deterjan Haznel Bulaşık Fırçası 4,99 TL

Çek Bırak El Rondosu 19,95 TL

Kurulama Bezi 3'lü 6,50 TL

Bingo Sıvı Deterjan 20 TL (25 TL ve üzeri alışverişlerde geçerlidir)