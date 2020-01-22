Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 22 Ocak Çarşamba hava durumu raporu...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.
EDİRNE °C, 9°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
KIRKLARELİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 8°C
Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak Çarşamba hava durumu uyarısı... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.