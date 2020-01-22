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'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? Çarşamba uyarısı...

Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak Çarşamba hava durumu uyarısı...

22.01.2020, 08:56

Bugün 'de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, kıyıları ile , Tokat ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte Çarşamba raporu...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 9°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 8°C

Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli

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