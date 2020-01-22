Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 22 Ocak Çarşamba hava durumu uyarısı...

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, Tokat ve Artvin çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 22 Ocak Çarşamba hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don hadisesi bekleniyor. EDİRNE °C, 9°C Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli İSTANBUL °C, 8°C Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli KIRKLARELİ °C, 8°C Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli KOCAELİ °C, 8°C Parçalı bulutlu ve yer yer puslu ve sisli