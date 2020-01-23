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Etkisi büyük! yiyerek zayıflanır mı? Narın faydaları neler?

Etkisi büyük! Nar yiyerek zayıflanır mı? Narın faydaları neler?

23.01.2020, 12:40 Güncelleme Tarihi: 23.01.2020,12:40

Kış aylarının favori meyvesi olan , lifli yapısıyla son derece faydalıdır, öyle ki narın faydaları saymakla bitmiyor.. Nar yiyerek zayıflanır mı? Peki, nar tüketmenin kilo vermede etkisi var mıdır? Nar neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara faydalıdır? Nar yemek yararlı mı? İşte zayıflatan 'nar diyeti'...

Düzensiz bir şekilde tüketilmediğinde tok kalmanızı sağlayacak olan , obezite rahatsızlığına sahip kişilerin iyileşmesi için kullanılıyor.

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