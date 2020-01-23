Kış aylarının favori meyvesi olan nar, lifli yapısıyla son derece faydalıdır, öyle ki narın faydaları saymakla bitmiyor.. Nar yiyerek zayıflanır mı? Peki, nar tüketmenin kilo vermede etkisi var mıdır? Nar neye iyi gelir, faydaları nelerdir? Hangi hastalıklara faydalıdır? Nar yemek yararlı mı? İşte zayıflatan 'nar diyeti'...
Düzensiz bir şekilde tüketilmediğinde tok kalmanızı sağlayacak olan nar, obezite rahatsızlığına sahip kişilerin iyileşmesi için kullanılıyor.
Etkisi büyük! Nar yiyerek zayıflanır mı? Narın faydaları neler? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.