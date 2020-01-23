Manisa'da 9 ilçede elektrik kesintisi! Manisa'da elektrikler ne zaman gelecek? 23 Ocak Perşembe Manisa'da elektrik kesintileri

Manisa'nın 9 ilçesinde bugün (23 Ocak Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da bugün yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. Manisa'da yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki Manisa'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Manisa'nın hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 23 Ağustos Çarşamba günü Manisa'da elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…

Manisa'nın 9 ilçesinde bugün (23 Ocak Perşembe) elektrik kesintisi yaşanacak. Manisa'da bugün yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde uzun süre devam edecek. Manisa'da yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki Manisa'da hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? Manisa'nın hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 23 Ağustos Çarşamba günü Manisa'da elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…